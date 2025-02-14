兒少福利機構評鑑辦法預告修正 丙等以下禁新收案

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（中央社記者曾以寧台北14日電）社會及家庭署近日預告修正「衛生福利部兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」，針對評鑑為丙等或丁等機構，參照身心障礙福利機構評鑑規定，將不得新收兒童及少年。

衛福部社家署代理署長周道君告訴中央社記者，此項修正預告已於6日發布，對於內容有任何意見或修正建議者，可於公告刊登次日起60日內陳述意見或洽詢。

本次預告修正重點，周道君說明，過往針對評鑑為丙等或丁等機構，僅規定應停止政府資本支出補助1年，且應於評鑑結果公布3個月內提出改善計畫、9個月內應辦理機構複評。

周道君指出，考量現今兒少安置作業與30年前不同，不再是家裡有經濟問題就可洽詢機構進行安置，現在若家裡反映有如果不能養育狀況，一定會經過政府評估才進行安置，因此認為若機構照顧品質有顧慮，就不適合再新收個案。

因此，參照身心障礙福利機構評鑑規定，增訂評鑑為丙等或丁等機構，將不得新收兒童及少年。周道君說明，丙等機構得待複評通過、轉為乙等之後，才能再新收個案，至於原服務個案，則持續服務；丁等則依原規定，要準備退場。

此外，修正條文也將評鑑以每3年1次為原則，改為以每4年1次為原則。周道君指出，針對新設立、停業或停辦者，也新增規定，自營運或復業日起滿1年後1年內，應接受評鑑。

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針對評鑑為優等或甲等的機構，原規定得核發獎牌或獎勵金。本次修正增訂，若公立機構經評鑑為優等，各級主管機關應對其首長及相關人員予以行政獎勵，且應專作辦理兒童及少年福利業務、充實設施設備或獎勵員工之用。

周道君說明，私立機構人員可透過評鑑獲得獎勵金；但公立機構員工多為公務人員，無法直接給予獎勵金，因此增列，若評鑑成績夠好，就有法源可以記獎、考績等行政獎勵，給予人員鼓勵。（編輯：陳政偉）1140214