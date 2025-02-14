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健康食品預告調整「膝關節保健」等宣稱功效項目

2025/2/14 17:10
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）健康食品取得「小綠人」標章才可宣稱功效，衛福部2度預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，將「促進鐵吸收」、「關節保健」等文字，修正為「輔助調節血鐵」、「膝關節保健」。

市面上營養補給產品琳瑯滿目，衛生福利部食品藥物管理署過去僅開放13項健康食品功效宣稱，2020年預告增加到14項，新增關節保健功效；14項包含骨質保健、調節血脂、調整胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、促進鐵可利用率、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質及關節保健功效等。

食藥署昨日第2次預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，將「促進鐵吸收」、「關節保健」等文字，修正為「輔助調節血鐵」、「膝關節保健」。

食藥署食品組副組長蕭惠文接受媒體電訪說明，法令規定，相關保健功效項目必須由中央公告訂定，食藥署在2020年就曾第1次預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，此次第2次預告主要配合保健功效評估方法修定，修改前述2個保健功效名稱。

蕭惠文說，預告期為60天，以蒐集外界相關意見，預計新制最快今年上半年上路。食藥署將針對業者配合修改產品包裝等，給予緩衝期，但會要求業者盡快提出變更申請。

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未來新制上路，蕭惠文強調，若業者沒有取得食藥署相關認證便宣稱相關保健食品功效，將依違反健康食品管理法規定，可處3年以下有期徒刑得併科新台幣100萬以下罰金。

據食藥署統計，目前台灣健康食品取得核可有效許可證共421件，前3多分別為調節血脂162件、占38.5%；胃腸功能改善64件、占15.2%；護肝60件、占14.3%。（編輯：林恕暉）1140214

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