台鐵招募司機員 錄取率僅24%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北15日電）台鐵今天招考司機員，應考人數共416人，錄取率約24%，預計3月中公布筆試成績後，後續還有口試跟適性測驗，5月22日公告錄取名單，7月報到受訓。

台鐵公司化前，主要透過鐵路特考招聘人員，其中的機檢類就是培訓司機員，因通過鐵路特考就具備公務員身分，若之後無法或不願擔任司機員，仍可派任其他工作，公司化後，台鐵的司機員單獨招募，錄取後只能從事司機員的工作。

台鐵招考今天登場，台鐵發布新聞稿表示，應考人數416人（含12名女性），錄取率約24%。

台鐵表示，筆試成績預計3月18日公告，後續將於3月22日進行口試，通過筆試及口試的應考生於4月份安排至航醫中心進行適性測驗，最後於5月22日公告錄取名單，並於7月辦理報到。

台鐵說，後續將依其報考單位安排維修基礎訓練（4個月）、司機員班訓練（5個月）、實務駕駛訓練（13個月），各階段均有相關測驗與檢定，最後於取得交通部核發駕駛證照後派任司機員擔任駕駛動力車工作。

透過 Google News 追蹤中央社

薪資方面，台鐵說，錄取人員到公司服務，將以第9階技術員任用，薪資約新台幣4萬1330元，未來取得駕駛證照後改以第9階司機員任用，薪資約4萬8800元，以上未計入危險加給、地域加給及夜點費等津貼。

台鐵指出，第2次從業人員考試缺額699人，5447人報考，符合資格人員4425人，錄取率約15.7%，2月9日已完成部分類科體能測驗，將於2月23日舉辦筆試，口試或術科測驗日期則於3月30日舉行，甄試結果將於4月11日下午2時公告於甄試網站。（編輯：陳政偉）1140215