推動山林教育 屏東大武山教育服務中心啟用

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）全國首座以排灣族聖山大武山建置山林教育中心今天啟用，未來也將結合屏東咖啡、串聯屏185縣道沿山部落，打造成為進入北大武山的重要生態文化基地。

今天啟用典禮由屏東縣長周春米、原住民族委員會主委曾智勇與各界代表出席。周春米表示，山林教育中心啟用後透過一系列教育課程規劃，讓鄉親親近山林、守護山林資源，並促進各年齡層同好間交流。這裡將成為啟蒙教育與傳承的起點，並結合屏東咖啡，串聯屏185縣道沿山部落，打造成為進入北大武山重要生態文化基地。

活動在地泰武國小古謠隊及營運團隊樂山樂水有限公司的繩索滑降表演為啟用典禮揭開序幕。周春米視察會議空間、視聽教室、戶外體驗區，並親自體驗高空滑降。

平時較少有機會接觸這類山林活動的周春米分享，一開始有些緊張，但滑降過程中感覺非常安全且有趣。現場不少小朋友聽完「小米姊姊」的心得後也紛紛想要一試。

周春米說，感謝前縣長潘孟安任內推動舊泰武國小的重新整修計畫，如今山林教育中心成功華麗轉身，成為全國山友進入北大武山的重要入口外，也期望讓更多山友親近大自然，享受山林之美。

周春米說，泰武鄉不僅是咖啡產業及休憩觀光的重要據點，也是每年舉辦大武山成年禮的核心場域。為營造更好的登山環境，已責成協助泰武鄉公所，加強管理登山口停車場與公廁。未來山林教育中心將辦理許多課程，並串聯185縣道沿山部落，成為進入北大武山的重要文化與教育基地。

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縣府原民處表示，大武山山林教育服務中心提供戶外安全教育探索、登山安全訓練、山林教育研討等課程，並規劃BLS初級救護證照、丙級樹攀及丙級溯溪證照課程，以培養山野活動的各項基本技能，提升山域知識與能力，增強山難預防觀念，訓練自救及救人專業技術與知識。

泰武國小舊址在八八風災後閒置多年，屏東縣府思考將空間活化再利用，泰武鄉公所提出大武山山林教育中心構想。未來導入AI科技，串連系列豐厚原民文化，讓更多人深入認識排灣族的聖山大武山。（編輯：孫承武）1140215