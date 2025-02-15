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食品、藥品分不清？藥師教看成分標示差異

2025/2/15 16:38
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）天冷易咳，有些人會吃枇杷膏，藥師提醒，包裝註明「營養標示」的枇杷膏屬於「食品」，若想達到鎮咳祛痰效果，得選擇中藥材川貝等原料，且標示「衛署成製字」的藥品級枇杷膏。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天接受媒體電訪說明，近期接獲許多民眾詢問，在藥局及超商購買的枇杷膏，明明外觀一樣，效果卻不同，關鍵在於成分差異，凡具有治療疾病、緩解症狀效果的產品，例如止痛藥、感冒藥、止咳化痰藥及腸胃藥等，都屬於「藥品」，包裝上應標示「衛部藥製字」或「衛部藥輸字」。

至於以營養補充或日常保健為目的的產品，黃金舜舉例如維生素C發泡錠、魚油軟膠囊、膠原蛋白粉、葡萄糖胺關節保健食品、葉黃素眼睛保健膠囊、益生菌粉末等屬於「食品」，包裝上會標示「營養標示」，但不得宣稱具醫療療效。

就枇杷膏來說，黃金舜表示，標示「營養標示」的枇杷膏屬於「食品」，主要成分為枇杷葉、金銀花、橄欖葉等，僅作為潤喉或日常保健使用，無法治療咳嗽。

黃金舜強調，標示「衛署成製字」的枇杷膏為「藥品」，有鎮咳、祛痰成分，如中藥材川貝等，具有緩解咳嗽的效果，若要止咳化痰，則要選擇「藥品」級的枇杷膏。

此外，黃金舜指出，民眾在購買藥品時，應了解成藥、指示藥與處方藥的區別，以確保安全使用。

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「成藥」如綠油精、萬金油、川貝枇杷膏等，可自行購買與使用，但仍須按照標示說明正確服用；「指示藥」則須由藥師或醫師指導使用，如止痛藥、抗組織胺類止鼻水藥、特定劑量的布洛芬止痛藥、感冒糖漿、鼻噴劑、制酸劑、止瀉藥等，若使用不當，可能導致副作用。

黃金舜提醒，「處方藥」如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病藥、部分強效止痛藥等，則須經醫師診斷後開立處方，並由藥師調劑及衛教，不能隨意購買。（編輯：管中維）1140215

#中華民國藥師公會全國聯合會
#黃金舜
黃金舜
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