台灣燈會在桃園湧人潮 高鐵設前進指揮所

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台灣燈會開燈後今天迎接第一個週末假期，台灣高鐵今天晚間指出，今天下午3時起陸續出現到站及捷運穿越車站人潮，並設置前進指揮所，採取彈性開放人工閘門等措施。

台灣燈會12日晚間正式點燈開幕，今年主燈「無限樂園」再度由藝術家李明道操刀，首次採用現代抽象符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象。

由於賞燈人潮絡繹不絕，台灣高鐵今天晚間向媒體說明，為疏運順暢，在桃園站設置前進指揮所，並從下午3時30分起彈性開放人工閘門，以加快進出站速度。

台灣高鐵指出，因應桃捷A18人潮湧現，高鐵桃園站已配合進行初步人流管制，引導捷運旅客透過站外進出燈區及A18捷運間，不使用與捷運連結的電扶梯，以避免人流交織。

台灣高鐵表示，晚間6時開始，進行車站進出站人潮分流管制，分別於付費區及站外設置導引設施，分流北上、南下及桃捷旅客依既有動線陸續進站。

另外，晚間7時10分起開始加速開放自由座未購票旅客進站，並於穿堂層設置北上自由座排隊動線，管制旅客依序進入月台，排隊旅客約可於20分鐘內上車，並有秩序的按照工作人員的指引前往月台搭車。

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台灣高鐵指出，約在晚間8時50分穿堂層人潮逐漸紓解，平圴15分鐘就有一班車可以協助快速疏運旅客。

台灣高鐵指出，儘管賞燈旅客眾多，但現場秩序良好，整體疏運順暢，敬請旅客安心賞燈，並配合站務人員引導，耐心等候、依序乘車。（編輯：戴光育）1140215