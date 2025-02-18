四技二專特殊選才放榜 分發512人錄取率63.1%

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（中央社記者許秩維台北18日電）114學年四技二專特殊選才今天放榜，今年有83校提供1040個名額，上網完成登記志願者有812人，經分發錄取512人，分發錄取率為63.1%，比113學年略高。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專特殊選才入學聯合招生提供具特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢升學，四技二專特殊選才於18日上午10時起公告分發錄取結果，並開放上網查詢。

114學年四技二專特殊選才入學有83校參與招生，包含「青年儲蓄帳戶組」及「技職特才及實驗教育組」，招生名額分別為454名、586名，合計1040個名額；符合報名資格考生有1079人，包含青年儲蓄帳戶組117人、技職特才及實驗教育組962人（含願景計畫24人、資安人才100人）。

技專招聯會提到，上網完成登記就讀志願者有812人，經分發錄取512人，其中包含青年儲蓄帳戶組94人、技職特才及實驗教育418人（含願景計畫15人、資安人才52人），總分發錄取率為63.1%，比113學年（57.2%）略高。

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各錄取學校將於學校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月4日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到。

技專招聯會提醒，未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格；已完成報到手續的錄取生，除非在3月4日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加114學年各四技二專學校及各大學校院入學招生，違者取消特殊選才錄取及入學資格。（編輯：陳政偉）1140218