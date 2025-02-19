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立陶宛爆發禽流感 多國限制家禽進口

2025/2/19 07:20
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯19日專電）立陶宛1月底爆發H5N1禽流感疫情，超過25萬隻雞遭撲殺。立陶宛國家食品和獸醫服務局表示，包括台灣等數個國家已針對立陶宛的家禽產品實施進口限制。

位於立陶宛西部克萊佩德縣（Klaipėda）希路特（Šilutė）市的一家蛋雞養殖場，於1月28日爆發高病原性禽流感疫情，導致近3萬雞隻死亡。官方懷疑病毒可能來自波蘭，但不排除其他可能性。

立陶宛國家廣播電台（LRT RADIO）昨天報導，立陶宛國家食品和獸醫服務局（VMVT）副局長布紹斯卡斯（Paulius Busauskas）表示，由於禽流感疫情，日本、吉爾吉斯共和國和法屬玻里尼西亞已通知立陶宛當局，分別對克萊佩德縣以及當地區域的家禽實施進口限制。

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布紹斯卡斯進一步指出，台灣不採用「區域化認定」原則，已撤銷立陶宛的「自由國家」貿易資格，立陶宛全國範圍的禽類產品都無法出口到台灣。

VMVT於1月底確認禽流感疫情後，希路特市已實施為期兩週的地方緊急狀態，撲殺養殖場的25萬隻雞，並進行持續至少1個月的清潔消毒工作。（編輯：韋樞）1140219

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#立陶宛
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路特
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