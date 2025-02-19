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便捷出國旅客 機捷早班直達加班車增停A3及A8站

2025/2/19 13:54（2/19 14:21 更新）
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桃園大眾捷運公司19日表示，27日起，早上5時30分從A1台北車站發出的直達加班車，將增加停靠A3新北產業園區站以及A8長庚醫院站，以提供旅客搭車需求。圖為機場捷運A12機場第一航廈站。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月19日
桃園大眾捷運公司19日表示，27日起，早上5時30分從A1台北車站發出的直達加班車，將增加停靠A3新北產業園區站以及A8長庚醫院站，以提供旅客搭車需求。圖為機場捷運A12機場第一航廈站。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月19日
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園捷運公司春節期間專案試辦直達車提早發車服務深受好評，將從27日起早上5時30分從A1台北車站發出的直達加班車，增加停靠A3新北產業園區站以及A8長庚醫院站。

桃捷今天表示，春節期間專案試辦直達車提早發車以服務出國旅客，觀察旅運量後發現確有搭乘需求，因此2月3日起延長試辦。經過近1個月運量觀察與蒐集旅客意見，目前實施的早班直達加班車深獲讚許，2月份平均每班車服務近70名旅客，單日最大運量也達92人次。

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桃捷指出，在檢視系統安全及營運量能後，將原有直達機場加班車增加停靠A3、A8二站。5時30分從A1台北車站發車後，停靠A3新北產業園區站於5時40分發車、停靠A8長庚醫院站後於5時52分發車，停靠A12第一航廈站後於6時7分發車，並於6時9分抵達A13第二航廈站。

桃捷表示，配合優化後早班直達加班車運行模式，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早清晨5時開站，A8長庚醫院站與A12、A13機場站則提早於5時30分開站。面對即將到來的228連假，預估又有一波出國潮，將觀察專案試辦成效，在系統穩定、安全無虞前提下，依旅運需求持續優化營運模式。（編輯：孫承武）1140219

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