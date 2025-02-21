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可能被夾、跌落 消保處查兒童椅凳6件不合格

2025/2/21 11:09
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）家長會購買兒童椅凳給幼兒使用，行政院消保處今天公布兒童椅凳品質檢測及標示查核結果，發現有6件品項品質或標示不合格，且多為境外產品，幼兒恐被夾手指或跌落。

行政院消費者保護處今天召開記者會，公布15件兒童椅凳品質檢測及標示查核結果，有9件都合格，6件品質或標示不合格，6件中更有3件是品質及標示都不合格。

根據公布的檢測結果，品質部分有3件不符合規定，有2件產品分別是「折疊產品」及「剪切點、擠壓點及夾陷（僅針對折疊椅及折疊凳）」測項未通過，兒童手指可能被夾到無法從間隙中抽離，另1件則是「穩定性」測項未通過，兒童有跌落風險。

標示部分則有6件不符合規定，有5件商品都沒有商品檢驗標識，其中1件是有商品驗證登錄證書，僅漏標示商品檢驗標識，另外4件則是違規逃檢；在國家標準警語標示部分也有5件不符合規定，包含警告字體大小不足、標示內容不完整、標示不具永久性。

而在商品標示法部分，有1件不符合規定，主要是進口商品未標示國外製造商或國外委製商外文名稱。

消保處表示，針對違規逃檢商品、包含品質不合格部分，標準局已依商品檢驗法通知業者限期回收或改正並裁處罰鍰，另外就違反國家標準警語及中文標示部分，已分別依商品檢驗法及商品標示法通知業者限期改正。

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消保處消保官梁明圳會中指出表示，這15件抽查的產品，產地為台灣者有7件、中國6件、印尼及越南分別各1件，其中查核到品質不合格的3件都來自境外，標示不合格的6件有5件是境外、1件是國內產，而其中3件品質及標示都不合格者也都是境外產品、來自中國，可見國內產的這類產品是較可靠的。

梁明圳呼籲，消費者選購這類產品要注意商品是否張貼檢驗標示，使用時尤其特別是折疊式的，建議由家長代為展開、陪同兒童使用，不使用時應妥善收納，避免幼兒夾傷風險。（編輯：陳政偉）1140221

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