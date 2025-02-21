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台灣燈會23日閉幕 金曲樂團麋先生登台

2025/2/21 11:37
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（中央社記者余曉涵台北21日電）今年的台灣燈會將在23日閉幕，交通部觀光署今天指出，閉幕節目將長達4個半小時，除了邀請朱宗慶打擊樂團上台外，歌手許富凱、金曲樂團麋先生等都將輪番演出。

台灣燈會自12日起到23日在桃園登場，吸引大批民眾參觀，23日閉幕典禮時，更有精彩節目。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，籌備長達4個半小時的精采節目，當天的閉幕節目，共有2個時段，下午5時到晚間7時30分有朱宗慶打擊樂團、創造焦點馬戲團、校園民歌手王海玲、曾淑勤及李明德登台演出。

晚上7時30分到晚間9時30分則有明華園戲劇總團、西班牙佛朗明哥舞團、歌手許富凱和龍潭愛樂管弦樂團、 麋先生樂團等人登台。

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觀光署說，兼顧年輕族群、中生代、樂齡觀眾朋友的節目安排，必能與各族群觀眾產生極大的共鳴。

觀光署提醒，23日當天主燈秀展演從下午5時開始，晚上9時55分是最後一場主燈秀展演，建議民眾提早抵達確保觀賞位置。（編輯：陳政偉）1140221

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