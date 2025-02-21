台灣燈會將迎閉幕週末 桃捷實施優化疏運備戰人潮

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（中央社記者葉臻桃園21日電）台灣燈會明天將迎最後週末，預估將湧現人潮。由於15日首週末人潮造成大眾運輸癱瘓，桃園捷運公司今天說，已實施提早派發加班車、空車疏運、進出站分流等優化疏運措施。

台灣燈會12日在桃園開展，活動至23日閉幕；由於15日首個週六假日湧入220萬人次，造成大眾運輸被搭到「癱瘓」，甚至有民眾被擠在機捷月台近1小時，桃園市政府等單位緊急研提多項疏運精進措施。

桃園大眾捷運股份有限公司今天表示，在15日創下27萬人次的運量紀錄後，立即針對各項疏運計畫進行檢討及優化，後續幾天旅客平均出站的時間已大幅縮短，沒有出現人潮雍塞的情形。

桃園捷運公司表示，措施包括依據人潮機動提早派發加班車，並增設A12機場第一航廈站至A21環北站的不同區段區間車，使班距縮短為約5分鐘；適時加派空車疏運，或是以過站不停方式舒緩各車站的排隊人潮。

桃園捷運公司說，已在A16、A18及A19站增加人力，以人工方式發售前往機場或燈區的單程票，縮短旅客操作售票機購票的時間。

桃園捷運公司指出，已增派人力進駐車站，每天支援人力逾270人；加大A18、A19之機場專用道指標，並使用擴音設備引導攜帶行李的旅客前往月台搭車。

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桃園捷運公司也說，燈會雙展區的A18、A19站維持閘門常開措施，加速旅客過閘速度，在燈會期間閘門會自動更新票卡資料使卡片可正常使用。

此外，A18站實施進出站分流，出口1往燈會及高鐵方向只出不進，出口2為進站方向，華泰往高鐵連通道在假日自下午2時封閉，請旅客由平面通行，並依循交警引導。（編輯：林恕暉）1140221