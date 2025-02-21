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台灣旅客愛日本熱潮未減 旅行社估超越113年

2025/2/21 15:13（2/21 15:46 更新）
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旅行業者21日指出，台灣旅客對日本的熱愛不減，研判114年旅客人次有機會超越113年。圖為富士山登山團。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月21日
旅行業者21日指出，台灣旅客對日本的熱愛不減，研判114年旅客人次有機會超越113年。圖為富士山登山團。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月21日
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（中央社記者余曉涵台北21日電）台灣旅客出國最愛的地點是日本，旅行業者今天指出，研判今年日本仍最受旅客歡迎，甚至有機會超越113年旅客人次，此外，越南河內、印尼峇里島也會是很受歡迎的地點。

國際旅遊強勁復甦，航空公司也積極新增航點，雄獅旅遊今天向媒體表示，研判今年最熱門的旅遊地點還會是日本，且有機會超越113年的旅客人次，而越南富國島熱潮稍微降低，預估越南河內、印尼峇里島則將是未來具有潛力的市場。

歐洲方面，雄獅旅遊表示，歐洲訂單能見度已至7月，但梵蒂岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計約有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。

雄獅旅遊指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢，深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起。

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雄獅旅遊舉例，像是可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較112年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

根據交通部觀光署統計，113年1月到11月，台灣赴日本旅客552萬3024人次，排名第1。（編輯：管中維）1140221

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