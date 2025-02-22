傳藝中心宜蘭園區 啟動駐園團隊及傳統工藝展演

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）國立傳統藝術中心主辦的傳統藝術接班人駐園演出及傳統工藝推廣計畫，今天起宜蘭園區登場，除帶來布袋戲、歌仔戲、北管音樂等演出，還有5項傳統工藝的駐園創作示範。

傳藝中心宜蘭園區今天表示，為協助傳統藝術人才傳承與發展、推廣傳統藝術，自民國106年起持續在宜蘭園區辦理「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」及「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」。

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今年的「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」從今天起到11月10日登場。布袋戲部分包括有「山宛然劇團」共6組團隊；「財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會」、「民權歌劇團」與「宜蘭壯三新涼樂團」將分別帶來精采的歌仔戲。此外，還有北管折子戲及說唱藝術，都是傳承自國寶藝師的藝術精髓。

「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」方面，即日起到12月17日登場，安排傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝及竹籐編共5項工藝師駐園創作示範並親自解說，同時每月還舉辦25場次的免費DIY體驗活動，歡迎民眾前往感受台灣傳統工藝與表演藝術的內涵與魅力。（編輯：李錫璋）1140222