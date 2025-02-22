星宇航空招募首批越籍空服員 700人搶150名額

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）星宇航空的越南航點居國籍航空之首，為了提升對越南旅客的服務並爭取更多往來北美的越南轉機客，積極招募首批越籍空服員，共吸引近700人報名爭取150個錄取名額。

星宇航空（STARLUX Airlines）近日先在越南胡志明市招募越籍空服員，招募工作22日移師河內市繼續進行，兩場次共吸引近700人報考，預計錄取150人。應試者個個有備而來，在服裝儀容、語言能力、臨場反應上一較高下。

29歲的應試者黎洪峰（Le Hong Phong）儘管已有在其他航空公司擔任空服員的經驗，面對今天的考試仍不敢大意。他說，包括再次溫習飛行安全須知，並結合過去的實務經驗，務必把最好的狀態展現出來。

黎洪峰分享，很喜歡在藍天白雲中翱翔的感覺，也希望能在一個具備專業素養的工作環境中成長，航空業具備這樣的特性。尤其是執飛國際航班時，能夠學習許多知識和語言並了解各國的文化。

24歲的應試者阮玉明（Nguyen Ngoc Minh）說，自己為了這次的考試準備了一個多月，包括參加英語能力檢定，確保語言能力達到要求；此外，還報名一些美姿美儀課程並調整飲食習慣，盼改善身形讓體態更符合標準。

星宇航空越南分公司總經理張為舜表示，星宇航空目前台越往來共有5條航線，居國籍航空之冠，加上台北往來北美現有3條航線，6月2日又將開航台北往返美國加州安大略（Ontario）航線。

他說，在越南-台北-北美航線的串連下，除往來台越的越南旅客外，北美近200萬的越南社群也是很重要的轉機旅客市場。為了提升並加強越南旅客的飛行體驗，星宇航空決定招募首批越籍空服員。

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張為舜指出，星宇航空對空服員的身高沒有特別的限制，但工作上因為要協助旅客置放行李，因此雙手摸高要能達到210公分。人格特質上須具備服務熱忱、有同理心、細心，且要有良好的英語溝通能力。

越南往來北美旅客眾多，越南旅客在台灣中轉的商機受到台灣國籍航空的關注。除星宇航空外，中華航空（China Airlines）、長榮航空（EVA Air）近期也都舉行越籍空服員的招募作業。（編輯：陳承功）1140222

星宇航空22日在河內市招募首批越籍空服員，盼提升對越南旅客的服務並爭取更多來往北美的越南轉機客。中央社記者陳家倫河內攝 114年2月22日