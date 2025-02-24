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大幅降低心臟術後疼痛 台中榮總研究成果登國際期刊

2025/2/24 14:11（2/24 14:51 更新）
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台中榮總麻醉部醫師張詒婷24日說明，透過超音波導引神經阻斷技術可精準在豎脊肌筋膜（手指處）中施打麻醉藥劑，阻斷引發傷口疼痛的神經。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月24日
台中榮總麻醉部醫師張詒婷24日說明，透過超音波導引神經阻斷技術可精準在豎脊肌筋膜（手指處）中施打麻醉藥劑，阻斷引發傷口疼痛的神經。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）心臟手術後疼痛被列為重度疼痛等級，台中榮總今天表示，運用超音波導引神經阻斷術，可大幅降低心臟手術後疼痛及併發症，止痛藥用量減少50%，這項研究成果獲登國際期刊。

台中榮總今天召開記者會，由麻醉部心胸麻醉科醫師張詒婷說明，心臟手術後的疼痛被列為重度疼痛等級，尤其採用傳統正中切開胸骨的方式，即使選擇微創手術，仍需切斷部分肌肉。這些傷口會因呼吸起伏牽動，病人形容每次呼吸如同萬箭穿心。

台中榮總以67歲患者為例，這名病患因冠狀動脈狹窄，2週前至台中榮總接受心臟繞道手術，採用超音波導引神經阻斷術，結果傷口完全不痛，恢復迅速。

張詒婷指出，心臟手術後最常見的併發症之一是肺部塌陷及肺炎等呼吸系統問題，導致血氧下降、發燒，甚至呼吸衰竭。這是因為術後傷口疼痛導致病人不敢深呼吸或咳嗽，增加肺部併發症風險。研究顯示，心臟手術後疼痛最長可達7天，1/3的患者在手術後1年內仍受慢性疼痛困擾，10%病患可能成為長期嗎啡類止痛藥的依賴者。

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張詒婷表示，超音波導引神經阻斷技術可以精準在脊柱橫突和背部肌肉交界處（豎脊肌筋膜神經阻斷），或胸大肌與肋間肌之間的筋膜（胸骨旁神經阻斷）中施打麻醉藥劑，阻斷引發傷口疼痛的神經，減少疼痛訊號傳送至大腦，有效抑制疼痛引起的交感神經系統活化和後續發炎反應。

台中榮總麻醉部運用超音波導引神經阻斷技術結合管線置放，為患者大幅減緩術後不適，張詒婷說，病人疼痛指數從7至8分降至2至3分，術後肺活量計表現改善20%至50%，止痛藥使用量減少50%，住院天數縮短1至2天，這項研究成果刊登於國際期刊Journal of the Chinese Medical Association。（編輯：李淑華）1140224

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