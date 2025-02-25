高醫設檢體傳送管路 200公尺可23秒快速傳輸到位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄25日電）為提升檢驗效率、縮短病人等候時間，高醫設置亞洲首套「超高速檢體自動傳送系統」，長200公尺跨棟氣送管路結合AI大數據分析，讓檢體傳輸23秒到位；跨棟傳輸也大幅減少運送時間。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿表示，為縮短病人苦苦等候檢驗結果，設置亞洲首套「超高速檢體自動傳送系統」，全面優化檢驗流程，並於第25屆NHQA國家醫療品質獎中，再度榮獲「智慧醫院全機構標章」。

高醫今天首度公開長達200公尺的跨棟氣送管路，高醫說明，此系統採單管傳送設計，確保穩定、安全的運輸效能，檢體能夠垂直跨棟直送中央檢驗室，跨棟傳送距離長達200公尺，僅須23秒即可將檢體傳送到位，大幅減少人工運送的風險與時間成本。

此外，系統還可以針對不同臨床需求，設置多元檢體運送管道，包括院內氣送管道與急診檢體點對點傳送，確保檢體運輸的安全性與準確性，進一步降低失誤率。

高醫指出，過去跨棟抽血櫃檯的檢體平均須35分鐘才能送達檢驗室，現在透過條碼辨識技術自動分流，一般血液檢查檢體最快3分鐘即可直送血液檢查區。而生化免疫急作檢體則透過全自動化軌道與AI智慧路徑規劃，選擇最快捷徑送達，醫檢師也可透過「AI檢體監控看板」即時掌握每支檢體的檢驗進度，更快產出報告。

高醫院長王照元表示，高醫院區占地廣，抽血櫃檯分布於多個區域，且每日服務約1300人次，醫學部導入「AI大數據分析系統」，彈性調整2處抽血櫃檯的人力配置，以精準的人力調度有效縮短民眾在尖峰時段的等候時間。

王照元說，針對血糖、化療、高齡、嬰幼兒和輪椅病人有專屬快速檢驗通關服務，抽血號碼牌上也會顯示預估等候時間供參考，民眾也可以透過手機即時查詢排隊狀況。經AI優化後，尖峰時段平均等候時間從6分54秒縮短至4分7秒，縮短幅度達40%，大幅提升就醫體驗滿意度。

透過 Google News 追蹤中央社

高醫檢驗醫學部主任林宜靜表示，高醫持續運用智能科技優化檢驗流程，自2009年首度榮獲SNQ國家品質標章以來，接下來也陸續在2016、2017、2018、2024年5度獲SNQ標章。

高醫指出，高醫在2024年第25屆NHQA國家醫療品質獎，榮獲「智慧醫院全機構標章」，為南台灣唯一再度榮獲智慧醫院全機構標章的醫療機構。未來將持續推動智慧醫院發展，並與產學界攜手開展跨領域的創新研究，打造符合未來醫療趨勢的技術與服務，繼續提升醫療品質。（編輯：陳政偉）1140225