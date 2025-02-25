10大精神事件 幼兒園性侵、勞動部職場霸凌上榜

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（中央社記者曾以寧台北25日電）社會新聞事件影響台灣民眾精神健康，民間團體今天公布去年度10大社會事件票選結果，以「台北幼兒園性侵幼童案」居首，第2、3名則是勞動部霸凌案、有精神障礙者不得判死刑。

精神健康基金會今天舉行2024全國10大社會新聞事件票選結果發表記者會，基金會指數組召集人楊聰財指出，盼藉10大新聞事件，喚起社會大眾對精神健康促進與維護等議題關注。

這次以「台北市幼兒園性侵幼童案」列為榜首，楊聰財評論指出，此案揭露了兒童保護機制重大漏洞，不僅涉及個人犯罪行為，更凸顯出法制、行政監管、媒體報導與社會支持體系的缺陷。從精神健康的角度分析，如何預防此類事件發生，並確保受害兒童得到妥善的心理復原，是急需探討的議題。

其次為「勞動部爆發霸凌風波，引發全國百姓關注」。楊聰財表示，本案突顯出工作環境對個人心理健康的嚴重影響，且揭示了公部門職場霸凌不僅影響個人健康，也對機構運作產生破壞性影響。且此事件更掀起一波職場霸凌的「MeToo運動」，顯示出台灣公部門職場文化與監督機制存在嚴重缺陷。

第3則是「有精神障礙者不得判死刑」。台灣大學醫學院名譽教授、精神健康基金會董事長胡海國評論指出，社會若有良好精神醫療制度，所有精神障礙者均能得到良好的醫療，使症狀穩定、在日常生活心理調適順利，回歸社會順暢、良好，理應不至於有犯罪案件的出現。

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胡海國說，精神障礙者犯罪，可簡單歸因病人合併有人格違常的病理，或病人沒有獲得良好的精神醫療、症狀不穩定或沒有良好社會回歸。前者至今仍無適當療法，或許判死勢所難免；但後者至少有病人、家人與社區及醫療制度不完善的整體社會責任，判決就有待斟酌。

其他獲選議題依序為，「長效針劑有助精神疾病控制，降低12%再住院風險」、長照悲劇「兒推失智父親落溪致」、「獨居老人放棄生命：瓊瑤淡水辭世」、「台灣青少年自殺死亡率年年上升」、「兒少網路成癮嚴重， 87%曾有社群恐慌」、「2024年詐騙總金額約372億」及「中華隊勇奪世界棒球12強冠軍，引發全國熱潮」。（編輯：陳清芳）1140225