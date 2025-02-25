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機捷第2億人旅次提前出爐 可獲定期票福袋好禮

2025/2/25 18:05（2/25 18:16 更新）
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桃園大眾捷運公司表示，第2億旅次的旅客在24日出現，中午12時49分從機場捷運A8長庚醫院站進站，並於A14a機場旅館站出站，這名幸運兒可獨享基北北桃都會通定期票12個月及限量商品福袋，總價值接近新台幣2萬元。圖為A14a機場旅館站月台。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月25日
桃園大眾捷運公司表示，第2億旅次的旅客在24日出現，中午12時49分從機場捷運A8長庚醫院站進站，並於A14a機場旅館站出站，這名幸運兒可獨享基北北桃都會通定期票12個月及限量商品福袋，總價值接近新台幣2萬元。圖為A14a機場旅館站月台。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃捷公司今天指出，台灣燈會在桃園讓機捷運量增280萬人次，原預估3月初才會到達第2億人旅次提前在昨天出現，第2億人旅次幸運兒可享基北北桃都會通定期票12個月、福袋好禮。

桃捷公司下午發布新聞資料表示，機捷第2億人旅次的旅客在24日出現，這名幸運兒是當天中午12時49分從A8長庚醫院站進站，並於A14a機場旅館站出站，使用的是悠遊卡定期票，這名幸運兒可獨享基北北桃都會通定期票12個月及限量商品福袋，總價值接近新台幣2萬元。

機捷第2億人旅次的旅客在24日出現，桃捷公司指出，第2億人旅次的旅客前後各5名旅客也可得到基北北桃都會通定期票2個月及福袋，這11名幸運旅客也都會加贈限量的「快樂桃子號」一日票。

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桃捷公司表示，會公布相關的起訖站、搭乘時間、票卡外碼等訊息，歡迎這11名幸運旅客主動向桃捷公司接洽，站務人員也會主動留意。

機捷第1.5億人旅次是在民國112年12月間產生，桃捷公司指出，近期因桃園市政府在機捷沿線辦理各項活動，並創造周邊多樣遊憩環境，例如辦理跨年演唱會、整治老街溪步道等，再加上TPASS行政院通勤月票的加持，使得民眾更樂意利用假日到機捷周邊逛街購物、享用美食及文化知性之旅。（編輯：戴光育）1140225

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