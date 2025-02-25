減飼料與天冷助減產 蛋雞業觀望供需問題

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）雞蛋供過於求，產業界今天討論調節措施，農業部說，尚無定論，因去年下半年蛋種雞減少飼料供應，即可達到減產效果，且天冷也有減產，擬再觀望，還沒要銷毀種蛋，以免變缺蛋。

近2個月來，農業部官網公告的雞蛋日產量一度逼近13萬箱（每箱200顆），蛋價走低，產業界擔心營運不敷成本；不過天氣趨冷下，近1個月來逐步降至12.6萬箱。但仍是供過於求，蛋雞產業今天在中央畜產會開會討論3月產銷供應概況與對策。

會後，農業部畜牧司告訴中央社記者，中華民國養雞協會幾名幹部都有到場，針對之前討論過的方案，例如由蛋種雞場銷毀100萬顆種蛋，或是蛋種雞組認為換羽即可，今天都還沒有定論，因為每年1月下旬到2月下旬左右，產能易受天候因素影響，像近來日產量就有下降。

畜牧司指出，基於變動因素多，產業界今天有共識，內部的日報表尚不發布象徵產能可能過剩的預警訊號，要再做觀察，以及原訂2月底討論調節產量對策，也先延到3月再議；因為統計顯示，去年下半年蛋種雞場減少飼料供給，就已經能達成源頭減產的目標，目前不宜再加重減產手段。

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舉例來說，畜牧司統計，去年1到6月，蛋種雞場孵化出提供給中雞場飼養成蛋雞的小雞隻數，每月在219萬到250萬隻區間，多高過需求量，7月更高達271萬隻。

隨後，蛋種雞業者開始減少飼料供給，8月降至203萬隻、9月186萬隻、10月211萬隻、11月167萬隻、12月134萬隻，已達到產業界希望的200萬隻以下，甚至更低。畜牧司重申，既然此方式已有效果，也有提醒業者減產不要過度，以免重演缺蛋事件，產業界對此表示認同。（編輯：李亨山）1140225