吳德榮：北舒適南微熱 北部及中南部空氣品質差
2025/2/26 08:40（2/26 08:58 更新）
（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮說，今天中部以北雲量增加，各地多雲時晴，今、明兩天都是北舒適、南微熱，早晚偏涼的天氣型態，北部及中南部空氣品質極差，建議避免戶外活動。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天有中層水氣通過，中部以北雲量增，局部地區偶有零星飄小雨機率，其他各地多雲時晴，明天中層水氣東移，雲量逐漸減少。
吳德榮指出，今、明兩天都是北舒適、南微熱、早晚涼，西半部易起霧的天氣，北部及中南部空氣品質
極差，避免戶外活動。
空氣品質指標橘色、紅色活動建議
橘色警示
- 影響：對敏感族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。
紅色警示
- 影響：對所有族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
資料來源：環境部
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