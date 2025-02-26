「御風輪」實習船交船 高科大移動教室首航東京

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）台船公司今天舉行「御風」實習船交船暨首航典禮，教育部長鄭英耀表示，台灣是海洋國家，海洋科技產業非常重要，面對海洋就是面對全世界，「御風輪」將培育畢業即就業的海事人才。

為了培育台灣海事人才，教育部委由國立高雄科技大學負責執行新造實習船「御風輪」，實習船今天由高雄港出發首航日本東京，高科大輪機系、航技系師生登輪成為首批訓練師生，預計3月3日抵達日本東京有明碼頭。

台船董事長黃正弘致詞時表示，御風輪今天就要航向日本，這個名字也代表要掌握方向、航向世界，且一帆風順，全長114公尺、船寬21公尺、總噸位9680，蒲氏風力3級下船速可達15節，船速13節時，可續航9500浬；符合STCW國際公約要求，以及符合SOLAS客船等級安全標準，搭載主動式穩定翼系統減緩風浪橫搖，提供更安全舒適環境。

實習船由國立高雄科技大學負責籌建，歷時5年，總經費約新台幣16.5億元，可搭載250人；高科大校長楊慶煜表示，「御風」不僅是一艘船，更是具有完善操作設備的移動教室。

楊慶煜說，「御風輪」配備2處1比1實境實習駕駛室，並設有航海、輪機及高壓電3套全功能模擬機系統，學生能在船上同步完成理論學習、模擬操作與現場實務訓練。

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此外，船上也設有視聽教室與機艙教學動線，提供完整專業實習環境，確保學員具備與業界無縫接軌能力，每年將提供10梯次實習航行，超過1750人次海上實習機會。

台船指出，為順應國際環保趨勢，「御風輪」配置低壓脫硫塔並預留液化天然氣雙燃料（LNG Dual Fuel）動力推進設計，具有智慧船舶系統，包括大數據蒐集系統、自動調水系統、產品數據管理系統及3D數位化設計資訊。（編輯：陳仁華）1140226

台船公司26日舉辦教育部御風實習船交船暨首航典禮，教育部長鄭英耀（中）、台船董事長黃正弘（左）與高雄科技大學校長楊慶煜（右）出席。（台船提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月26日

台船公司26日舉辦教育部御風實習船交船暨首航典禮，教育部長鄭英耀（前排左7）、前教育部長潘文忠（前排右5）等人合影。（台船提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月26日

台船公司26日舉辦教育部御風實習船交船暨首航典禮，實習船自高雄港出發首航至日本東京，高科大輪機系、航技系師生登輪成為首批訓練師生，將抵達東京有明碼頭。圖為學生在駕駛台上操作示範。（高科大提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月26日