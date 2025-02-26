6旬婦聽不清孤單難訴 醫：聽損缺社交增失智風險

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）一名66歲婦人2年多前開始聽不清楚，受限於經濟因素未戴助聽器，和兒女交談常以爭執收尾，孤單與疏離感無處傾訴。醫師提醒，聽損造成的社交困難可能增加失智風險。

台灣今年起進入超高齡社會，失智症是全球需要優先解決的公共衛生問題，近年來許多國際研究顯示，聽力損失是失智症的重要可變因子之一，重度聽損者失智風險較常人提升5倍。

根據世界衛生組織（WHO）統計，65歲以上每3人就有1人有聽力損失。中國醫藥大學附設醫院台北分院耳鼻喉科主任陳冠華今天在記者會表示，聽力損失是每個人都會面臨的退化問題，出生後聽覺細胞將慢慢凋零，不會再生，約每10年以5%至10%速度退化，高齡問題增加退化性聽損風險。

陳冠華說，因聽損是漸進緩慢問題，容易被輕忽，事實上，不是「聽不到」才叫聽力損失，只要開始聽不清、容易誤解別人說話意思等溝通困難，都與聽損有關，聽力的敏感度與辨別度都是聽損與否的重要指標。當聽不清楚造成大腦負擔大等，都是導致失智症風險的可能原因。

陳冠華提醒，解決聽損問題被公認是目前預防失智最大可控制因子，根據研究，使用聽覺輔具可以降低19%認知功能退化風險，聽力損失的失智症患者戴上助聽器，短期可增加3%認知功能分數。建議早期診斷、早期介入、定期追蹤與配戴聽覺輔具復能，提升生活品質。

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民眾對忘東忘西會有警覺，但對聽不清楚卻容易忽視，台灣聽力語言學會理事長蔡孟儒說，民眾必須提高對聽力與失智關聯性的警覺，聽損會有很高比例伴隨失智症，若發現家中長輩看電視會一直把音量開到很大聲，或要求對方把話再說一次，這些都是警訊，應盡快尋求專家協助。

台灣失智症協會副秘書長陳巧宜表示，約7%失智症與聽力損失有關，因認知負荷增加，社交困難，腦部刺激減少出現變化。預防失智症應該趨吉避凶，多動腦、多社交，解決聽力與視力障礙帶來的生活不方便，聽力維持健康，使用助聽器，家屬說話盡量簡知清楚，有助延緩失智症。（編輯：管中維）1140226