織一片生態綠網 林業保育署植樹月贈苗10萬株

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）3月植樹月，林業保育署今天表示，合計93種、10萬餘株台灣原生樹種苗木，3月1日起陸續在林業保育署及各地區分署、航遙測分署、林鐵文資處舉辦154場次發送，展開「織一片生態綠網」活動。

響應3月植樹月，農業部林業及自然保育署發布資訊指出，贈苗活動將從3月1日起登場，邀請民眾用台灣原生種樹苗木一起「織一片生態綠網」。

今年贈送的樹苗種類多達93種，林業保育署舉例說明，有民眾喜愛的山黃梔、桃金孃、石斑木類及杜鵑類等，配合不同區域提供地區特色樹種，如林業保育署新竹分署提供萊特氏越橘、野牡丹、蛇莓；林業保育署台中分署提供土肉桂、台灣百合、天仙果、苗栗紫金牛、狗花椒。

林業保育署嘉義分署提供小葉赤楠、阿里山十大功勞、蘄艾、日本女貞；林業保育署屏東分署提供枯里珍、金門赤楠、黃荊、蘭嶼柿。

林業保育署台東分署提供兔腳蕨、越橘葉蔓榕、永康山茶、黃荊；林業保育署花蓮分署提供山櫻花等，所有苗木都以環保材質包裹土球。

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除了提醒領苗民眾自備環保袋或容器盛裝，林業保育署說，詳情可上網搜尋參閱「植樹月贈苗活動一覽表」或至林業保育署臉書專頁查詢。

其中3月1日贈苗活動由林業保育署花蓮分署，在美崙溪寵物公園旁（國福大橋西側）發送；最晚場次是3月29日舉辦，共計3場次，分別由林業保育署嘉義分署在嘉義縣政府府前廣場與阿里山工作站發送，以及林業保育署花蓮分署在水璉社區活動中心發送。（編輯：陳政偉）1140227