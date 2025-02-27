推進有機及友善耕作 116年目標占比增至3.78%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北27日電）農糧署今天表示，為持續推進有機農業發展，自113年推動4年期有機農業促進方案，目標為116年有機及友善耕作面積2萬9500公頃，在全國耕作面積的占比要從3.47%增至3.78%。

農業部農糧署農業資源組長洪宏毅接受中央社記者電話訪問時指出，為推進有機農業發展，108年5月30日實施「有機農業促進法」，增進有機及友善耕作面積，截至113年底已達2萬7012公頃，較此法上路前107年底1萬1568公頃增加1.3倍，已占全國耕地面積3.47%。

洪宏毅說，接著113年起推動4年期的「有機農業促進方案」，截至116年要讓有機及友善耕作面積達2萬9500公頃，對比上述現況，屆時應可達3萬公頃以上，目前先以此目標面積計算，將可占全國耕作面積3.78%。

洪宏毅指出，5年多來已與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國、印度、巴拉圭、英國8國簽訂有機同等性協議，輸入國內產品以來自美國、紐西蘭、加拿大為主，品項有雜糧、果品及飲品。國內出口迄今273公噸，以米、茶葉及農糧加工品為主，銷往美國、加拿大。

農糧署農業資源組有機農業科長董蓁並說，116年目標為有機農產品的國內市占率要比113年成長6%；116年有機農產品的出口量，要比113年成長4%。

林下經濟方面，她說，對比112年還沒有品項，116年目標要有4個品項，經營面積300公頃；目前已有段木香菇與木耳、台灣金線連、台灣山茶及天仙果。

有機水產方面，董蓁說，也是112年還沒有品項，116年目標要有4個品項，經營面積40公頃；目前已有有機蝦、有機魚、有機蜆、有機藻類，約有6家業者，經營面積21.71公頃。

另外，董蓁說，116年要完成蔬菜、水果、雜糧、稻米、茶5大類作物的有機農業生態系統服務價值量化的調查，將呈現供給、調節、文化3面向價值，包含商業價值、食物供給、土壤、環境、生物多樣性、氣候調節、景觀、遊樂及知識性等內容。

透過 Google News 追蹤中央社

減少溫室氣體排放量方面，董蓁說，當初僅以減少化肥使用保守計算，設定116年目標為減少3672公噸二氧化碳當量；後來已有溫室氣體方案執行成效的計算方式，合計增匯與減排約可達5.4萬公噸二氧化碳當量。

董蓁表示，「台灣有機農業資訊網」原設定116年50萬人次瀏覽，迄今已有792萬5000人次瀏覽，遠高於目標，顯示有機農業發展正在升溫中。（編輯：管中維）1140227