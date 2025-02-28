龜山島遭颱風康芮重創修復近4個月 3/1重新開放

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）位在宜蘭縣外海的龜山島去年10月底遭颱風「康芮」重創，經交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處修復近4個月後完工，明天起至11月底重新開放觀光登島。

龜山島每年12月1日到隔年2月28日封島，讓島上生態在沒有外界干擾下，得以休養生息，每年3月1日起重新開放遊客登島。

不過，颱風「康芮」去年10月31日登陸台灣，帶來狂風巨浪侵襲龜山島，造成島上的碼頭、指引標誌、休憩涼亭、環湖步道等多處設施損毀，連島上信仰中心普陀巖廟宇也一度遭水淹。

颱風「康芮」肆虐甚至讓原本在岸際重達40公噸的消波塊也被大浪推到岸上，滿目瘡痍，成為2000年開放觀光登島以來最嚴重災情，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）去年11月初宣布提前封島，展開修復工程。

風災經東北角管理處近4個月的搶修，龜山島上的設施於日前修繕完成，今天邀請有關單位與志工約600人登島淨灘，清出2.95公噸垃圾，迎接明天重新開放遊客登島觀光。

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東北角管理處表示，今天除淨灘活動外，也與林業及自然保育署宜蘭分署合作辦理植樹活動，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等植物，這些都是島上一級保育類野生動物狐蝠的食源，希望宣傳環境保育重要性。

龜山島開放登島期間，東北角管理處指出，採總量管制措施（每天對外開放1800名），每週三只開放學術研究，島上最高處的401高地限制每天100個名額，登島及401高地一律採網路報名。（編輯：戴光育）1140228