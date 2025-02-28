首艘獲iF大獎客貨船 澎湖輪奪產品設計獎

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（中央社記者余曉涵台北28日電）交通部航港局今天表示，航行高雄馬公航線的澎湖輪獲iF產品設計獎（Product Design），這是國內首艘獲得iF大獎的RORO客貨船。

iF設計獎（iF Design Award） 是全球最具影響力的設計獎項之一，素有設計界奧斯卡獎的美譽，由德國iF 國際論壇設計公司（iF International Forum Design GmbH）主辦，自1953年創立以來，此獎項一直都是優秀設計的象徵，與紅點設計獎（Red Dot）及IDEA設計獎並列為世界3大設計獎。

航港局發布新聞稿表示，iF設計獎27日於德國漢堡揭曉，其中台灣航行高雄馬公航線的澎湖輪獲得iF產品設計獎（Product Design），也是繼2023台灣設計BEST100獎及2024全球華人金典設計獎後再次獲獎。

航港局長葉協隆表示，澎湖輪是由航港局結合營運商台灣航業公司委託日本內海造船廠打造的萬噸級RORO客貨船，從設計初期至建造過程中，航港局為提升澎湖輪的設計美學，特別邀請台灣設計研究院及柏成設計有限公司與日本NSS長崎船舶裝備株式會社合作，組成澎湖輪設計團隊，從船舶外觀、內裝設計到指引標示都仔細深入探討。

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航港局指出，除了美學設計的導入，更重視人本交通理念的落實，澎湖輪通用無障礙設施、視障點字等均提供行動不便者貼心的服務，跳脫以往傳統公有船舶設計的窠臼，提供民眾全新的搭乘體驗，並要求加入驗船中心（CR）的船級，提升船舶的安全性及舒適性，澎湖輪自2023年9月營運以來，頗受民眾好評，載客率平均超過5成，旅客量較原先的臺華輪足足成長1倍。

航港局表示，近年來致力於打造台灣藍色公路品牌TAIWAN Hi，希望透過「航、港、船、遊」4面向提升海運客運品質，包括航運服務升級、港埠設施優化、船舶效能提升、促進海洋觀光等4大策略，並建立場站、船舶相關設計標準規範，開啟海上公共運輸美學新篇章。（編輯：管中維）1140228