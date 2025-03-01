各地晴朗溫暖如夏 吳德榮：高溫30度以上

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（中央社記者余曉涵台北1日電）氣象專家吳德榮今天說，今天到3日各地晴朗溫暖如夏，各地區高溫將升到攝氏30度以上，3日晚上起鋒面接近，4日冷空氣報到，氣溫驟降，溫差超過15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天至3日台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧，花東偶有零星、少量飄雨的機率。

吳德榮說，白天「溫暖如夏」早晚涼，本島各地區的最高氣溫將升至30度以上，3日午夜起鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，4日鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展（首波春雷乍響）的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化（前日高溫30度以上、當晚低溫14度以下，超過15度）。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，5至9日北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯變化，要注意調適。

吳德榮說，各國模式模擬這波冷空氣，台北測站約可降至14、15度，僅接近「大陸冷氣團」的強度，但在部分平地仍有10度左右、最低氣溫出現的機率，仍應注意保暖。（編輯：郭諭儒）1140301