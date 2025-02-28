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明湧現旅遊車潮國道18路段恐壅塞 高公局建議出發時段這邊看
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228連假第2天國道18路段恐壅塞 高公局建議出發時段這邊看

2025/2/28 18:46（2/28 18:57 更新）
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228連假首日，國道28日上午湧現車潮，國3三鶯到龍潭等路段時速都不到40公里。中央社記者王騰毅攝 114年2月28日
228連假首日，國道28日上午湧現車潮，國3三鶯到龍潭等路段時速都不到40公里。中央社記者王騰毅攝 114年2月28日
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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假首日，下午6時國道仍有部分路段壅塞。交通部高速公路局預估，明天將有大量旅遊車潮，包含國1南向楊梅-頭份等18路段，可能車多壅塞。

228連假首日，國道一早就陸續湧現車潮。高公局指出，下午國道壅塞路段包括國1南向機場系統-中壢、湖口-新竹系統，北向圓山-汐止；國1高架北向堤頂-汐止端；國3南向三鶯-高原、竹林-寶山，北向新店-南港系統；國3甲東向台北端-木柵；國10東向仁武-燕巢系統；國5南向南港系統-坪林，其中西部國道壅塞路段於下午4時已紓解。

高公局透過新聞稿表示，明天是228連假第2天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局研判明天尖峰時段將有大量旅遊車潮，預計重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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省道方面，公路局表示，今天壅塞路段包含台64線中和至國3路段東向、台65線土城至國3路段南向、台2線外木山至大武崙、台15線鳳鼻尾路段至竹港大橋路段南向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台18線中埔路段、台1線加祿至內獅路段南向等。

公路局指出，明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍將湧現車潮，包含台61線（鳳鼻至香山、竹南路段及中彰大橋）、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段）、台9甲線新店到烏來、台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等。（編輯：管中維）1140228

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