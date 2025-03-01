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2025泳渡澎湖灣 好泳者6/21來挑戰

2025/3/1 17:13
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（中央社澎湖縣1日電）2025泳渡澎湖灣6月21日在馬公觀音亭海域登場，今年除了5000公尺泳渡組外，增設500公尺的親子共游體驗組，今天起受理報名。

澎湖縣政府表示，有23年歷史的泳渡澎湖灣，每年吸引成千泳友挑戰，活動報名更是秒殺。以往都是1天賽事今年增加為2天，6月21、22日舉行。21日的500公尺親子共游體驗組，除游泳體驗外更加入水域障礙物。

22日進行主活動的5000公尺泳渡組、2000公尺挑戰組，近年很夯的「立式划槳組」也將同場飆泳，增加賽事精彩度。安全規劃部分，水上泳道線設置架設紅旗及綠旗，讓選手明確知道自己在泳道內，增加挑戰信心。

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縣府教育處表示，今年泳渡賽事預定參加人數達2350人，其中泳渡組和挑戰組各800人、親子共游體驗組700人、立式划槳組50人。今天起受理報名至5月9日止，參加西嶼大菓葉至觀音亭海域泳渡組，選手須提出相關長泳完賽證明始得報名，報名費新台幣200至600元，澎湖籍各組前100名報名選手，減收100元報名費。

縣府表示，今年活動賽後還為選手舉辦在地美食饗宴和提供夜探潮間帶、帆船體驗、烤蚵吃到飽、北海一日遊等優惠行程；賽前3天觀音亭海域還有水上嘉年華活動暖場。（編輯：孫承武）1140301

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