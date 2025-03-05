加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

觀光署：因應物價漲 新設觀光遊樂業規費調漲

2025/3/5 14:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北5日電）因應物價調漲，觀光署公布調漲觀光遊樂業規費，新換發執照從現行的1000元調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識則從8000元漲至2萬5000元。

交通部觀光署日前公告修正觀光遊樂業管理規則第42條及觀光遊樂業籌設許可收費標準。

觀光署指出，因應物價調整，因此依照規費法調漲相關規費，新設的觀光遊樂業，新申請執照從現行的新台幣1000元調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識則從8000元漲至2萬5000元。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀光署表示，現行的業者要換發執照也調漲至1500元，觀光遊樂業專用標識換發從8000元漲至1萬5000元。

另外，觀光署說，依照觀光遊樂業管理規則受理觀光遊樂業新籌設申請案件的審查時，每件的審查費也從依照面積收取10萬元到12萬5000元不等，統一漲至20萬元；若現行業者要擴大面積，變更土地使用性質等，每件審查費從6000元到1萬1000元，漲至15萬元。（編輯：李亨山）1140305

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：