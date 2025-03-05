旅宿開放僑外生無人申請 勞部：待觀光署開班訓練

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（中央社記者張雄風台北5日電）近年來旅宿業大喊缺工，勞動部去年開放僑外生得以中階房務員等身分留台，然而至今無人申請。勞動部表示，許多僑外生是依評點制留台，若要以中階技術身分留台，須待觀光署開班教育訓練。

勞動部去年開放旅宿業使用僑外生，得以中階房務員等身分留台工作，然而至今仍無人申請。

勞動部今天舉辦婦女就業協助相關說明記者會。勞動部次長李健鴻接受媒體聯訪時表示，僑外生在台畢業後找工作，可依評點制或中階技術工作人力留台。大多會依評點制進入產業，因為門檻相對較低。

李健鴻指出，若僑外生要以中階身分留台則要有技能認證，至少要有80小時的教育訓練課程，這部分需要由主管機關觀光署開班；依往年暑假前都是旅宿業的旺季，就相信若業者有需求，觀光署會提前開班。

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勞動部補充，據僑委會調查，來台就讀餐旅觀光僑外生中有9成有意願留台工作，其中也有很高比例已經有實際找工作；若非觀光旅宿科系欲以中階技術人力留台工作，則會因80小時訓練未開設無法留台，已與交通部協調盡速開辦，讓非本科系的僑外生能順利留台。

勞動部強調，相當重視缺工議題，但核心還是會在照顧本國勞工優先，產業要為本國的勞工加薪為前提；另外會思考全國勞動力政策，如留用資深移工、中階技術人力等；而跨國勞動力需要社會溝通及共識的部分，仍待整體審慎評估。（編輯：李亨山）1140305