弘光科大師生聯展新科技創意 讓AI生成藝術走進社區

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系師生聯展「藝聲藝思」，即起至3月30日在台中市立圖書館沙鹿深波分館展出，作品有2D、3D動畫、平面電繪、AI生成藝術及攝影創作，展現創意。

弘光科大今天發布新聞稿，「藝聲藝思」展覽由多遊系老師王瑋名策展，展出此系老師楊國隆、黃建基、劉明昆、王瑋名、林子堯、洪明顯、范立揚、林煒凱及學生作品共112件。

弘光科大民生創新學院院長陳玉舜表示，展覽展現學生與教師創意成果，更是弘光科大在推動社會責任及文化發展方面的又一重要舉措。

王瑋名指出，「藝聲藝思」以大學社會責任為核心理念，運用2D、3D、AI等新科技技術，進行藝術創作，同時從在地需求出發，推動文化與創意永續發展。

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台中市立圖書館沙鹿深波分館主任許栘綻表示，此次與在地大學攜手，提供師生一個發表創作的平台，讓藝術走進社區，豐富市民文化生活。

展覽期間舉辦講座，多遊系老師林煒凱3月22日主講「捕捉與表達：攝影的情感敘事」，分享攝影藝術創作技巧與經驗，提供專業創作指導，探討如何通過鏡頭捕捉生活中感動瞬間，展現不同視角的情感敘事方式。（編輯：陳仁華）1140306