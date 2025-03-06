學團指中學本土語未考慮程度差異 國教院：可分級

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（中央社記者陳至中台北6日電）學生團體EdYouth今天發布的「語言文化教育政策白皮書」提到，學生在不同教育階段可能選擇不同的本土語言，但中學課程普遍未考慮到程度差異。國教院表示，學校可分級教學。

EdYouth（台灣一滴優教育協會）發布語言教育政策白皮書，文化部、教育部、原民會、客委會等機關代表與會交流，民主進步黨籍立委郭昱晴、張雅琳到場聲援。

目前就讀政治大學的許瑞兒在發表會中提到，現行課綱沒有強制學生在國小、國中、高中等階段，必須選修同一種本土語言，學生可以自由轉換。然而國中以後的課程教材，卻往往假設學生已具備前一學習階段的基礎，沒有考量程度差異。

許瑞兒舉例，教育部編撰的客語分級教材，在高中階段有許多文學作品和客家大戲內容，例如第10冊第1課以「走水落青」述說製茶的萎凋等程序，已經達到中高級的難度，大部分學生卻連以客語自我介紹、生活對話都有困難。

坊間編撰的本土語文教材也有同樣的問題，許瑞兒舉例，其中一份高中教材，要求學生以台語討論「漁電共生」議題，即便是從小講台語的人，也不見得能流利地說出相關詞彙。

許瑞兒強調，上述議題可以培養運用本土語言思辨、關注公共議題的能力，並不是不能教，但一定要考慮到學生的程度差異。在培養出基礎能力之前，遇到這些內容，反而容易削減接觸本土語的興趣。

EdYouth理事長蔡其曄指出，教育單位應以學生生活背景及使用需求為基礎設計教材；保障「新二代」學習東南亞語與國家語言的機會，提供學分抵免機制；建議將本土語言列為大學國文的通識選修範疇，提供授課獎勵。

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對此，教育部國家教育研究院課程及教學研究中心主任楊秀菁表示，現在學生大都是多元背景，例如父母是新住民，想學東南亞語言，也想學台語、客語等，不同教育階段會有不同的需求。現行課綱有提供「分級」的可能性，教師可依照學生的程度選擇適當的教材，高中階段也可教國中、國小的教材。

教育部國民及學前教育署專門委員張硯凱表示，今年編列約新台幣15億元推動本土語言教育，且目前已培育約2.8萬名師資。除了學期間的固定課程，也鼓勵學校在寒暑假舉辦活動有更多機會學習本土語言。（編輯：管中維）1140306

學生團體EdYouth於6日發布「語言文化教育政策白皮書」，民進黨立委郭昱晴（圖）到場聲援。中央社記者陳至中台北攝 114年3月6日