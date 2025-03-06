台大畢業歌出爐 「上台大便」訴文組生心聲獲選

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大畢聯會近日公布今年畢業歌徵選結果，由1號作品「上台大便」獲選，其Youtube點閱量逾21萬次，歌詞寫實表達學生不想畢業的心情以及文組學生的心聲。

為迎接畢業季，台大畢聯會於2月中旬舉行畢業歌投票，共有7首歌參與徵選，並於台大畢聯會官方Youtube頻道發布，邀請應屆畢業生透過Google表單進行網路投票，評選方式為Youtube點閱（25%）加上網路表單投票（75%）。

台大畢聯會近日於官方臉書公布今年畢業歌投票結果，1號作品「上台大便」Youtube點閱量逾21萬次，遠高於第2名的3號作品「台大騙我」3.8萬次；在表單投票方面，3號作品和1號作品都逾150票，高居前2名，最後綜合成績由1號作品「上台大便」獲選為今年台大的畢業歌。

影片來源：臺大畢聯會 NTUGSA

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「上台大便」創作者在YT歌曲介紹中也分享創作理念，因為自己找不到工作，壓力好大，所以不想畢業，因為畢業會變成沒有用的廢物；歌詞中提到，「誰說上台大就會很有錢」、「參加就業博覽會時，當自己說台大社會，怎麼廠商笑臉就不見？」、「文組只能拿2萬6」、「畢業即失業就是我」等內容，引發網友熱烈討論，更直言唱出文組心聲。

在歌曲的最後，創作者還有一句口白「這首歌如果上了，我就上台大便」，更讓不少網友笑翻，直言衝著最後一句話要讓這首歌上。另外，參與畢業歌徵選的其他6首歌曲都有學生署名，唯獨「上台大便」這首歌的創作者是匿名。（編輯：陳政偉）1140306