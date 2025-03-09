台鐵亮點資產收益估變10倍 開發搞不定憂空歡喜

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵公司積極推動4大亮點開發案，其中台北市安東街開發案，若採都更權利變換，估資產收益變10倍大；有董事堅持設地上權完整保有土地，但投資人意願不高，員工擔心變空歡喜。

資產開發是台鐵公司未來獲利的主要項目，其中4大亮點開發案備受關注，位在台北精華區的安東街開發案更是焦點。

台鐵委託顧問公司估計，安東街開發案若採都更權利變換，取得50%容積獎勵，與建商合蓋住宅大樓，低樓層設商店，資產收益估計可從目前每年停車場租金新台幣2300多萬元提高至2億多元，若採設定地上權開發，每年收益約3000多萬元，只比停車場多一些。

根據台鐵公開的投資計畫，原預定113年（公司成立首年）第4季公告招商；不過，至今4個開發案都未能在董事會過關，何時會公告招商，台鐵目前沒答案。

台鐵有董事認為資產會持續增值，堅持台鐵公司的土地必須完整保留，只同意以設定地上權的方式開發。

台鐵董事長杜微回應中央社記者，希望能以公司獲利最大方式開發，正積極規劃中。

不過，有投資業者看了台鐵的亮點開發案，認為設地上權沒吸引力，尤其，這4個開發案都不適合做純商辦大樓，設地上權難獲益，還拉長貸款年限，不划算。

有台鐵員工擔心，若資產無法如預期開發，讓公司獲利並提高員工福利的願景會變成空歡喜。

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台鐵公開的4大亮點資產開發計畫，台北市安東街的基地面積3639坪、基隆市光明路土地3460坪、台中市復興路土地460坪、高雄市自立路3888坪，目前全部都只做停車場使用。

台鐵這4大亮點開發案土地，每年停車場的租金收益，以台北市2353萬元最多，其次基隆市1276萬元、高雄市605萬元、台中市232萬元。（編輯：管中維）1140309