秋葉原「台遊館in東京」吸引8千人 日星分享美食體驗

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）交通部觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，8日、9日在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動，共吸引8000多人入場。日本男星速水茂虎道今天分享台灣美食體驗，他特別喜愛飯糰，第一次吃到時太驚艷，但至今仍無法戰勝臭豆腐。

交通部觀光署表示，台灣觀光逐漸從疫情衝擊復甦，2024年國際觀光客達785萬7686人次，其中日本旅客約131萬9592人次，再度登上來台國際旅客首位。隨著日本訪台人次逐漸回復，觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動。

現場用客家擂茶試飲，呈現台灣好客精神和奉茶文化，以及世界冠軍台灣競技啦啦隊用熱情舞出「台式應援」，還有台灣旅行業、旅宿業、航空公司等觀光業者，以及縣市政府、公協會組成台灣代表團，連同日本旅行社、台灣美食、雜貨等約35個單位出展，結合「遊台灣金福氣」5000元抽獎、集章轉轉樂抽獎專區，以豐富活動吸引全年齡客群。

週末2天活動吸引8000多人，滿滿人潮擠爆會場，工作人員甚至背貼牆壁、動彈不得，等候入場民眾在場外圍了一圈又一圈。旅行社業者表示，很多到場諮詢的日本民眾都是「老台灣」，來過台灣十多次，甚至有人說，與其在日本國內旅遊，不如去台灣。

今天的活動特別邀請任「台灣美食展」代言人的速水茂虎道，以「型男主廚」的角度分享台灣茶、台北迪化街、南門市場、台南豆花、宜蘭三星蔥等食材美食之旅，以及遊覽九份、宜蘭，並用三星蔥入菜。

速水展示許多在台灣留影的紀念照，現場日本民眾對於台灣風景相當熟悉，速水在九份拍攝的照片被投影出來，掛著紅色燈籠的熟悉建築立刻引發討論。當被問到是否曾去過九份，幾乎有半數人都舉手。吃小籠包、火鍋和喝茶的照片也引發共鳴。

當被主持人問到如何吃小籠包，速水相當老道地表示，直接一口吞絕對會被燙到，正確答案是要先咬一小口喝掉湯汁，再沾醋入口。他也提到在台灣必逛的就是夜市，以及他非常喜歡台灣飯糰，吃一個就超飽，不過至今仍無法克服臭豆腐。

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速水也在台灣尋找廚具，跟現場觀眾分享好用的「台灣電鍋」，不僅可以煮飯，還能煲湯、炒菜，簡直萬用。他更是現場徵求意見，詢問下次去台灣還能有什麼新發現，有觀眾分享台南牛肉湯，讓他立刻抄筆記，場面十分熱烈。

交通部觀光署東京事務處所長鄭憶萍表示，為衝刺2025年旅客人次，交通部觀光署致力推廣日本旅遊市場，除於新宿、澀谷、名古屋、大阪、札幌等直航點刊登大型廣告，也與東京電視台節目合作，邀請主持人出川哲朗騎車騎到台灣錄製「歐兜邁冒險趣」台灣特集，並規劃推出「野柳石光夜訪女王」募客活動，持續透過代言人、電視節目，宣傳廣告、行銷活動，吸引日本遊客到訪。（編輯：韋樞）1140309

交通部觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，8日、9日在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動，日本知名男星速水茂虎道9日現身分享台灣美食體驗。（交通部觀光署東京事務處提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年3月9日

交通部觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，8日、9日在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動，日本知名男星速水茂虎道9日現身，分享他在南門市場拍攝的照片與逛市場體驗。中央社記者戴雅真東京攝 114年3月9日

交通部觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，8日、9日在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動，現場民眾參與活動，氣氛熱烈。（交通部觀光署東京事務處提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年3月9日

交通部觀光署以「來台灣喝一杯」為主軸，8日、9日在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」活動，現場民眾玩轉轉樂抽獎。（交通部觀光署東京事務處提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年3月9日