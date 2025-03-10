教育部御風實習船 完成首航任務返抵高雄港

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）教育部御風實習船今天完成首航東京任務，泊靠高雄港17號碼頭。未來交高科大負責營運，接著將於13日再次出發執行第二航次訓練任務。

教育部御風實習船2月26日在台灣國際造船股份有限公司舉行交船儀式並於當天首航日本東京。今天完成首航任務，國立高雄科技大學副校長俞克維今前往碼頭迎接首趟訓練師生回國。

俞克維表示，除東京外，愛媛縣、鹿兒島縣也都在御風輪規劃停泊計畫內。此外，除定期訓練航次外，御風也將規劃環島海洋教育宣導，實踐我國海洋政策。

御風實習船自2月26日出發經歷5日航程，3日上午掛著國旗靠港東京有明碼頭，教育部主任秘書林伯樵特地抵東京登船迎接御風實習船師生，關心首航訓練情形。

高科大今天新聞稿表示，3日晚間盛大歡迎晚宴，包含日華議員懇談會、日本台灣交流協會、駐日代表處、NK日本驗船協會、國立大學協會等相關單位出席慶賀，揭開台日雙方海事人才培訓及交流新章。代表日華議員懇談會致詞的會長、眾議院議員古屋圭司也引用前首相安倍晉三的「台灣有事，日本有事」，認為御風首航東京，是台日海事合作延伸與見證。

從規劃爭取建造新實習船到真正完成交船，歷經馬英九、蔡英文、賴清德等3任總統，教育部持續支持計畫經費，最終完成9680噸、教學及休閒設備俱全的全新安全訓練船，符合最新入港規格，增加御風輪停泊港口的選擇，全新打造、規格先進御風，也讓實習師生充滿驕傲。

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高科大表示，御風實習船接替值勤近30年的「育英二號」，成為教育部第3艘實習訓練船，且是依國際公約打造全新訓練船，造價逾新台幣15億元，容納人數大幅增加為250人，包含實習學生200人、船員及教學人員50人。除一般理論教學各類教室、視聽教室外，船上備有航海、輪機、高壓電等三套全功能模擬系統，採1比1實境實習駕駛室，所有實習課程均都可在船上完成。

未來國內各級海事學校航技、輪機科系學生，配合各階段課程，分梯次登船參與實習訓練課程。包含首航在內，今年在8月前共規劃10航次，預計合計訓練人次超過1700人次。13日出發的第2航次，將由國內6所海事高職學生登輪參訓，包括海大附中、蘇澳海事、金門農工、澎湖海事漁業、台南海事、中華海商等6校預計196名學生登船從高雄出發。（編輯：孫承武）1140310