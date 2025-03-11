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中正大學教授戴浩一捐款千萬 鼓勵研究少子化及高齡

2025/3/11 15:11（3/11 15:21 更新）
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中正大學語言學研究所講座教授兼人社中心主任戴浩一（左），10日捐贈新台幣1000萬元設立「國立中正大學紫荊台灣社會少子與高齡研究基金」，由校長蔡少正（右）代表學校與戴浩一主任簽訂捐贈合約書。（中正大學提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月11日
中正大學語言學研究所講座教授兼人社中心主任戴浩一（左），10日捐贈新台幣1000萬元設立「國立中正大學紫荊台灣社會少子與高齡研究基金」，由校長蔡少正（右）代表學校與戴浩一主任簽訂捐贈合約書。（中正大學提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）中正大學語言學研究所講座教授兼人社中心主任戴浩一，昨天捐贈1000萬元設立「國立中正大學紫荊台灣社會少子與高齡研究基金」，鼓勵學者研究台灣少子化與高齡議題貢獻社會。

中正大學今天發布新聞稿表示，基金捐贈儀式由校長蔡少正代表學校與戴浩一簽訂捐贈合約書；蔡少正指出，戴浩一長年關注社會議題，投入學界較少關注的台灣弱勢族群語言，包括聾人用的手語、高齡者語言退化，還有偏鄉孩童閱讀能力發展等。

蔡少正說，戴浩一也透過實際行動回饋社會，捐款設立獎學金幫助清寒學生，創立「手語語言學台灣研究中心」，開啟台灣手語研究新篇章；前幾年，更在中研院院士曾志朗支持下，成立中正大學「漢語識字閱讀理解與認知腦神經發展計畫」研究團隊，針對聾人與兒童閱讀障礙、高齡者閱讀退化投入研究。

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戴浩一表示，台灣邁入「超高齡社會」，未來醫療成本勢必逐年攀升，而少子化問題也是不可逆趨勢；為激發校內教師對少子化與高齡社會議題研究熱忱，將以每年新台幣200萬元、為期5年的方式捐贈中正大學1000萬元。

戴浩一希望藉此拋磚引玉，號召社會各界與企業共同響應，促進相關研究發展。（編輯：陳仁華）1140311

蔡少正
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