中央社印尼語YouTube頻道推出新節目 服務在台印尼社群

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涉己新聞

（中央社台北11日電）以服務在台20餘萬印尼新住民與移工為目標，中央社Fokus Taiwan印尼語頻道推出兩檔全新YouTube影音節目，希望以母語向印尼族群介紹台灣生活文化的多樣性與豐富，同時紀錄印尼社群在台灣奮鬥打拚的生活點滴與成就。

第一檔節目「Jalan Jalan Taiwan」（台灣走一走），由Fokus Taiwan印尼語主持人Jennifer Aurelia 主持，帶領印尼觀眾探索台灣各地的旅遊景點、美食購物、文化節慶等，並探討台灣與印尼之間的多元主題。節目風格輕鬆有趣，首集於3月9日播出，介紹台北車站地下街的印尼美食。

第二檔Podcast節目「Ruang Taiwan」（印尼話台灣），由Antonius Agoeng吳俊星擔任主持人，暱稱為「Pak RT」（里長）。節目將邀請印尼來賓或與印尼社群關係緊密的台灣人，分享印尼人在台生活經驗，並討論移工權益議題，首集將於4月播出。

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兩檔節目將在中央社Fokus Taiwan印尼語YouTube頻道上播出，提供印尼朋友更多元、深入的內容，促進台印社會與文化交流。

中央社於2024年7月1日百年社慶當天，正式推出印尼語新聞網站Fokus Taiwan，每日以印尼語文字、影音等形式，於網站和社群媒體上發佈台灣重要新聞與印尼語族群關心議題，揭示照顧新住民與移工朋友需求，亦為中央社核心使命之一環。1140311

中央社Fokus Taiwan印尼語頻道推出節目「Jalan Jalan Taiwan」（台灣走一走），由 Fokus Taiwan 印尼語主持人Jennifer Aurelia 主持。（中央社）