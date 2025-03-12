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技專開放登錄系統 供非應屆考生授權學習歷程

2025/3/12 12:05
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（中央社記者許秩維台北12日電）技專聯合會開放「非應屆考生個人識別資料登錄系統」，非應屆考生可上網登錄，同意授權聯合會交換學習歷程檔案，以利參加114學年四技二專甄選、技優甄審招生管道。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專甄選入學、技優甄審入學招生均參採考生就讀高中的學習歷程資料，作為指定項目甄試（審）學習歷程備審資料。

為提供110學年後畢業的非應屆考生，且於高中期間具中央資料庫學習歷程檔案，並有意願報名114學年四技二專甄選入學、技優甄審入學招生管道者，技專聯合會於今天上午10時至19日下午5時期間 ，開放前述非應屆生至「非應屆考生個人識別資料登錄系統」登錄（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/）。

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技專聯合會提到，考生在系統登錄資料經確認送出後，就表示同意授權委員會據以交換學習歷程檔案；非應屆考生可於4月11日上午10時至4月16日晚間9時期間，至「學習歷程中央資料庫釋出資料（檔案）查看系統」，檢視高中第1至6學期的學習歷程資料。

技專聯合會提醒，已登錄個人識別資料且確認送出的非應屆考生，僅是同意授權聯合會據以交換學習歷程檔案資料，並非報名114學年招生入學管道，有意願報名114學年四技二專甄選入學、技優甄審入學招生者，請詳閱簡章規定時程辦理報名並隨時上網查詢最新消息。（編輯：管中維）1140312

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