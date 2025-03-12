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中山大學護理學系揭牌 8月起招收首屆45名新生

2025/3/12 13:02
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）國立中山大學護理學系今天揭牌，8月起招收第1屆共45名新生，提供國際交換課程。校長李志鵬表示，2024年護理人力短缺1.5至2.4萬人，盼能培育新世代護理人才。

中山大學今天圖資大樓舉行護理系揭牌儀式，校方表示，台灣邁入超高齡社會，護理人力短缺問題日益嚴峻，培育高素質的護理專業人才已成國家發展重要課題。因應此趨勢成立護理學系，期能培養國際跨域人才，提供國際交換課程，8月起招收第1屆共45名新生。

依衛生福利部「未來十年護產人力供需評估研究」發現，2024年護理人力短缺1.5萬至2.4萬人。全台領有護理師證照的護理師約有31萬人，但執業登記人數只有18萬人，投入第一線的護理人員嚴重不足。

李志鵬致詞時表示，中山大學身為高屏澎東唯一具醫學院的國立綜合型大學，本於社會責任設立護理學系，期能為社會培育健康照護稱職的新世代護理人才。

李志鵬強調，中山護理學系結合創新科技與國際視野，培養具備高度專業素養、實證能力與全球競爭力的護理人才。將結合校園人文素養、AI人工智慧、醫材與智慧科技等領域的專業，開發更多創新課程，提供學生最前瞻的學習環境，培養具備臨床護理與智慧科技應用優勢的人才搖籃。

系主任郭素娥指出，護理學系有3大教學特色，包括以核心能力為基底、結合跨領域實作課程打造新世代護理大學教育；藉多元模式及國際交換課程，使課程與國際護理教育與發展趨勢接軌；將結合AR與VR模擬臨床照護，打造創新科技應用並設計跨領域實作課程。

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此外，中山護理學系也將專注於高需求領域：發展「智慧健康管理」等特色學程，填補現有護理教育缺口。期在專業性更為提升的同時，推動更有效率的智慧護理、促進護理專業的精進及創新的目標。

中山大學副校長兼醫學院院長陳彥旭表示，中山大學醫學院與高榮、高長、台南奇美醫院、高醫、國軍高雄總醫院等一起建構南部地區最完整的醫療教學體系，同時推動「產學合創」計畫。（編輯：郭諭儒）1140312

李志鵬
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