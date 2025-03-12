高雄市立美術館攜手元太 打造低碳智慧展覽空間

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（中央社記者潘智義台北12日電）為推動文化場域應用永續科技、智慧升級，電子紙廠元太科技今天宣布，與高雄市立美術館合作，將電子紙技術導入公共藝術場域與創作中，打造低碳永續的藝文環境。

高雄市立美術館致力於ESG（環境保護、社會責任、公司治理），占地43公頃的高美藝術生態園區，每年平均舉辦展覽、售票國際特展、大型開幕活動、教育推廣、藝術及生態導覽、音樂會、市集、外租演講、商店與會員宣傳活動數量超過700場次。

元太指出，因便民需求，過去往往仰賴液晶螢幕（LCD），或傳統大圖輸出方式公告各類注意、推廣資訊。LCD螢幕雖然吸睛，但有耗電、散熱、反光議題需要考量，傳統大圖輸出則有油墨覆蓋、印製色差、廢棄後不環保、資訊更替困難、運送與上架人力成本問題。

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2024年高美館導入32、25.3、13.3吋電子紙看板，取代部分LCD螢幕與大圖輸出看板，運用於展館的公共空間。

為支持美術場域的永續願景，此次專案合作由元太科技捐贈，借重瑞訊智能整合系統，提供電子紙產品與內容系統後台，經過高美館營運測試後廣泛導入場域中，作為展示展覽海報、顯示參觀資訊、導引動線的黑龍看板等裝置，提升場館資訊傳遞效率，並減少印刷紙張消耗，高美館成為目前電子紙看板應用最全面的藝文場館。（編輯：張均懋）1140312