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嘉義以北13縣市大雨特報 中彰投嘉防大雷雨

2025/3/13 14:41（3/13 15:03 更新）
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交通部中央氣象署13日午後更新大雨特報，嘉義以北、南投及澎湖等13縣市局部大雨（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
交通部中央氣象署13日午後更新大雨特報，嘉義以北、南投及澎湖等13縣市局部大雨（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北13日電）交通部中央氣象署今天午後更新大雨特報，嘉義以北、南投及澎湖等13縣市局部大雨，南投、台中、彰化及嘉義有大雷雨發生，並針對嘉義草山溪發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天雲林以北、南投地區、嘉義山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

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氣象署午後針對南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署發布山區暴雨災防告警，警戒範圍為嘉義縣草山溪（葫蘆谷），包含嘉義縣番路鄉、大埔鄉可能有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：管中維）1140313

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