加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 生活

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 52件產品15件不合格

2025/3/13 14:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的52件產品中，有15件產品不合格，包含草莓、茼蒿及包心芥菜等，皆已要求業者下架。

台北市衛生局1月份前往市場、超市、賣場及餐飲店等處，抽驗52件生鮮蔬果的殘留農藥，發現15件產品不符規定，分別為4件草莓、3件茼蒿、3件包心芥菜、2件青蔥、1件韭菜花、1件菠菜，及1件標榜有機卻檢出農藥的蘋果。

依據衛生局公布名冊，14件殘留農藥超標產品，包含微風超市南京店販售的日本福岡草莓、美廉社大安樂業店的茼蒿、打狗霸的青蔥、皇城老媽的菠菜及韭菜花等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另1件品名標示為有機卻違規使用農藥的蘋果，為棉花田生機園地信義門市所販售。衛生局透過新聞稿表示，此產品來源為屏東縣業者，已移請屏東縣政府依據「有機農業促進法」第15條第2項，裁處業者新台幣6萬元至60萬元罰鍰。

衛生局指出，不符規定產品皆已命抽驗地點下架、不得販售，並移請產品來源地縣市衛生局處辦。（編輯：方沛清）1140313

#日本
#台北市
#屏東縣
#衛生局
#美廉社
#農藥
#蘋果
#有機農業促進法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：