皰疹用藥熱威樂素注射劑混入異物 啟動回收

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）食藥署近日公布，治療疱疹的「熱威樂素注射劑 ZOVIRAX I.V.」，因藥品內被發現玻璃顆粒，藥廠通報並自主預防性回收，已回收1批共9265瓶，第2批將於今年4月5日前回收完成。

衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，荷商藥廠台灣分公司「熱威樂素注射劑 ZOVIRAX I.V.」，批號XH5R、RP8K產品，因廠商主動通報，相關批號藥品具潛在瑕疵，故啟動回收作業。

這款藥品主要用於帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起的感染、預防骨髓移植及白血病所引起的免疫不全病人單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。

食藥署副署長王德原今天告訴中央社記者，廠商接獲醫院通報，1瓶調劑過的藥品中發現玻璃顆粒，雖然後續調查沒有發現影響其他藥品或批號，但考量民眾用藥安全，決定擴大自醫療院所回收相關批號藥品。

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王德原說，第1批、共9265瓶在今年1月24日啟動回收，已全數回收完成；第2批銷售數量約2萬餘瓶，已要求廠商應於4月5日前完成回收作業。

王德原表示，這款藥品在113年度健保申報量為7萬9433瓶，目前其他同成分劑型藥品許可證共2張，這次的藥品回收作業應不至於影響藥品供應。食藥署提醒病友勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：陳清芳）1140313