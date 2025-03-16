家扶表揚自強兒童 賴總統鼓勵孩子相信自己

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（中央社記者張雄風台北16日電）家扶中心今天表揚22名自強兒童，其中14歲張晏喜歡棒球，希望打進職棒；先天性聽障的13歲林宛蓁展游泳天賦，盼前進奧運。總統賴清德鼓勵孩子相信自己，讓自己成為更好的自己。

家扶基金會舉辦「2025全國自強兒少表揚活動」，表揚的22名自強兒少，其中有15名來自單親家庭、3名生長在隔代家庭、6名兒少母親為新住民，另有3名兒少為身心障礙者。

來自新北市的張晏，在成長過程中遭遇父親早逝、母親離開，由阿嬤撫養長大，在阿嬤的支持下，毅然決然加入學校棒球隊，全心投入訓練。

然而，每月新台幣6000元的隊費以及每季消耗的耗材（如球鞋、球衣等）是沉重的負擔，每當球衣或球褲破損，張晏總會選擇穿著阿嬤修補過的衣物。張晏去年與球隊一同奪得軟式棒球對抗賽冠軍。

張晏最喜歡的球星是味全龍隊的郭天信，現場播放郭天信的預錄影片，要張晏相信自己，好好加油，「未來球場上見。」張晏說，會繼續在球場上努力，希望未來可以打進職棒，也可以照顧阿嬤。

林宛蓁是早產兒，出生時僅1250公克，不到1歲便被診斷出聽力障礙，然而她憑藉毅力，在各大比賽中屢獲佳績，在全國聽障游泳錦標賽中獲得女子50公尺仰式第2名及50公尺自由式第3名，還在台南市身心障礙運動會中獲得女子12-15歲組100公尺第2名。

林宛蓁用手語表示，小時候和父親去玩水是啟發她喜歡游泳的契機，希望未來能夠前進奧運。

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林宛蓁的媽媽表示，由於身體不好，從年輕時洗腎至今已15年，當女兒確定先天性聽力障礙時，必須一邊洗腎，一邊陪著女兒復健；為了能讓家庭能夠溝通，特地與女兒一起學手語。林宛蓁的媽媽語帶哽咽，希望女兒能朝夢想前進。

賴總統致詞時表示，感謝家扶數十年來站在第一線，結合社會公益的力量照顧需要照顧的每個家庭，也感謝所有的贊助單位。他鼓勵所有自強兒童要相信自己，讓自己成為更好的自己，大家一起加油。（編輯：管中維）1140316

家扶基金會16日舉辦「2025年全國自強兒少表揚活動」，總統賴清德（右3）出席頒獎，與獲獎自強兒少合影。中央社記者張皓安攝 114年3月16日

總統賴清德（右）16日在台北出席「2025年全國自強兒少表揚活動」，家扶基金會董事長劉邦富（左）與自強兒少致贈賴總統畫作。中央社記者張皓安攝 114年3月16日