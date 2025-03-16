小學生近視率35% 校園添置視力檢查器追蹤異常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）根據調查，台灣小學生近視率逾35%，每天3C產品使用超時嚴重，悄悄侵蝕孩子的靈魂之窗。對抗惡視力，有學校添置視力檢查器結合電子化系統，準確掌握學童視力，及時醫療追蹤。

衛生福利部國民健康署日前公布110年國民健康訪問調查結果，2至11歲兒童近視率為24.1%，男童為25.1%，略高於女童的23.1%。以就讀學制來看，尚未入小學兒童近視率為6.5%，小學兒童近視率為35.3%。進一步分析發現，兒童每天使用3C產品超過1小時情形嚴重。

針對2至11歲兒童非假日及假日每天使用3C超過1小時的百分比，調查指出，兒童每天使用3C超過1小時的百分比，非假日為77.7%，假日則為91.5%。尚未入小學兒童每天使用3C超過1小時的百分比，非假日為76.5%， 假日為87.4%；小學兒童非假日為78.5%，假日為94%。

國健署不斷強調近視是種疾病，一旦發生就無法回復，近視發生的年紀越小，越容易成為高度近視患者，高度近視容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明，學齡前期至學齡期的階段是近視防治的關鍵期。

教育部國教署每年補助直轄市、縣市政府所屬國中小，充實健康中心設備，購置急救、健康檢查及傷病處理設備等。新竹縣錦屏國小不僅購置學生健康資訊管理系統電腦設備，供電子化系統迅速處理、儲存及檢索學生健康資料，更添購視力檢查器。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

錦屏國小透過這項利器，迅速建立學生資料，並提升資料蒐集的準確度，掌握學童視力狀況，提供家長及教師視力測量結果，異常者通知複檢，並依後續的醫療追蹤結果，提供專業的愛眼護眼保健建議。

國教署今天透過新聞稿表示，補助學校購置健康中心各項設備，除了建置健康中心環境與提升健康中心服務，也鼓勵學校落實校園健康照護、結合家庭與社區人力及資源，運用健康中心設備提供健康檢查與管理、衛生諮詢、協助健康教學等，辦理各項健康促進活動。（編輯：管中維）1140316