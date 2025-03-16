早安世界》強烈大陸冷氣團影響至20日 降雨漸緩轉乾冷

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強烈大陸冷氣團影響至20日 降雨將逐漸減緩轉乾冷

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團15日下午開始南下，16日白天至17日各地寒冷，降雨趨勢逐步減緩。18至20日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚寒冷，北部及東北部氣溫9至20度、中部11至22度、南部13至24度、花東14至22度。（看完整報導）

民進黨啟動下鄉宣講 國民黨也將辦百場說明會

民進黨首場「人民是頭家」政策宣講會15日在台中舉行。秘書長林右昌說，民進黨執政9年來全力支持台中各項重大建設，首場選在台中，是希望台中市長盧秀燕看到藍白亂搞，可以提醒國民黨主席朱立倫矯正過來。壓軸登場的行政院長卓榮泰宣講約半小時，他手持綠色光劍，還用「太離譜了」指責在野黨濫刪總預算。罷免國民黨立委的公民團體也在現場擺攤，衝刺二階連署。為反制民進黨，國民黨預計20日起在全台啟動百場政策說明會，黨務人士表示，主軸要抓緊民生議題，好好說服選民，不跟隨民進黨的節奏。（看完整報導）

台鐵董事長杜微請辭 交通部慰留不成

台鐵公司董事長杜微因生涯規劃請辭，交通部極力慰留未果。杜微大學時就到台鐵實習，畢業後考進台鐵，任職已40年。他在2021年4月由台鐵副局長升任成為最後一任局長，後來在台鐵公司於2024年元旦掛牌時成為首任董事長，任內通過台鐵調漲票價案。為維持台鐵公司運作與穩定，交通部擬由交通部次長伍勝園暫代台鐵公司董事長。（看完整報導）

陸配「亞亞在台灣」居留許可廢止 若未依期限離境將依法驅逐

移民署15日表示，陸配劉姓女子用「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣等言論，已依法廢止劉姓女子在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。劉女必須遵守移民署限期離境命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境。「亞亞在台灣」劉姓陸配15日晚間發布影片，證實移民署已將要求她離境的通知書送達。（看完整報導）

曾國城談黃子佼事件惹議 請辭「一字千金」主持人

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，主持人曾國城和徐乃麟日前接受媒體訪問時提到會期待他復出，引來批評。曾國城13日致歉，並表示會引以為戒，15日他在臉書發布聲明，因個人言論疏失向大眾致上最深的歉意，並決定請辭公視節目「一字千金」主持人。（看完整報導）

美媒：美眾議員提案 官方聯絡以「台灣」取代「中華台北」

美國「國會山莊報」報導，共和黨籍聯邦眾議員唐納茲草擬「美國支持台灣法案」，希望在官方溝通與文件等聯絡中取消所有「中華台北」稱呼，改用「台灣」。根據文本，法案「譴責美國政府使用『中華台北』名稱，支持使用『台灣』，以避免英語 Chinese Taipei 所具有的含意（註：對外國人來說，Chinese Taipei 普遍被解讀為『中國台北』） ，並支持採和平手段，在不受脅迫情況下，以兩岸人民都能接受的方式解決兩岸歧見」。（看完整報導）

川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

伊拉克總理蘇達尼表示，伊斯蘭國（IS）負責境外行動的領導人里法伊已被擊斃。負責美軍中東地區行動的「美軍中央司令部」在X平台證實，13日在伊拉克安巴省透過空襲擊殺伊斯蘭國第2號人物里法伊以及另一名成員。美國總統川普14日發文指出，此人「悲慘的一生已經終結」。（看完整報導）

川普一再揚言接管 格陵蘭政黨領袖發表聯合聲明譴責

美國總統川普一再揚言要接管丹麥自治島嶼格陵蘭，格陵蘭議會5黨領袖14日在臉書發表聯合聲明譴責，強調所有政黨領袖皆無法接受一再發表的併吞和控制格陵蘭言論，「身為政黨領袖，我們認為這種對防衛聯盟友邦和盟友的行為令人無法接受。」（看完整報導）

18歲小將柯敬賢征戰美國職棒 刺青阿美族語想念父親

台灣18歲棒球好手柯敬賢在2024年6月加入洛杉磯道奇隊展開美國職棒生涯後，目前在春訓基地備戰小聯盟第一個球季。他的手臂刺青寫著已故父親的阿美族名字 Massa，帶著對父親的思念一起在異鄉拚戰。他在接受中央社訪問時，分享在訓練時和道奇主將大谷翔平短暫互動的情形，並語帶敬意說，近距離看大谷翔平打擊，就像看到一個怪物。（看完整報導）

張振寰陳屍家中享壽65歲「一代大俠」1980年代活躍影視圈

資深演員張振寰14日被發現陳屍於台北市南港區住家，享壽65歲，死因待調查釐清。張振寰曾於1980年代演出多部電視劇、武俠劇電影並曾獲獎，被稱為「一代大俠」，後因演藝事業轉淡，進而從商，但失敗後身心疑有狀況。（看完整報導）

開箱老照片》約旦國王胡笙訪台

1959年3月9日，約旦國王胡笙來台展開8天訪問，成為中華民國有史以來第一位到訪的阿拉伯國家君王。時任總統蔣中正偕副總統陳誠、五院院長、總統府秘書長張群、各國駐華使節等人赴松山機場接機，並以隆重軍禮施放21響禮炮歡迎胡笙來訪。3月16日胡笙離台前，曾與蔣中正暢遊陽明山。（看完整報導）

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