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強烈大陸冷氣團影響至20日 降雨將逐漸減緩轉乾冷
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強烈大陸冷氣團影響至20日 降雨將逐漸減緩轉乾冷

2025/3/15 18:06（3/15 18:37 更新）
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台北市內湖區民眾穿著禦寒衣物散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署今天預報，強烈大陸冷氣團下午開始南下，明天起影響至20日，明天仍溼冷，但會逐漸轉乾冷。

氣象署說，下午起強烈大陸冷氣團南下，氣溫將由北往南逐漸下降，夜晚北台灣低溫將下探至攝氏15、16度，中、南部17到20度，花東約21、22度；澎湖全天18至25度，金門15至23度，馬祖12至16度。

氣象署預報，明天白天至17日，受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，降雨趨勢逐步減緩，明天北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，17日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴，天氣逐漸轉為乾冷型態。

氣象署預測，明天及17日北部及東北部10至18度、中部12至20度、南部14至24度、花東14至23度；澎湖15至20度，金門11至18度、馬祖9至14度。

氣象署說，18至20日，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚寒冷，中南部需留意日夜溫差變化大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。

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氣象署預測，18至20日，北部及東北部9至20度、中部11至22度、南部13至24度、花東14至22度；澎湖14至19度、金門11至19度、馬祖9至13度；21日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升；輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

氣象署預測，16至17日，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。（編輯：龍柏安）1140315

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